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Adıyaman’da İki İşçi Elektrik Akımına Kapıldı

İŞÇİLERİN AĞIR YARALANMASI

Adıyaman’da, elektrik akımına kapılan 2 işçi ağır yaralandı. Edinilen verilere göre, Adıyaman merkez Fatih Mahallesi Kireçhane Caddesi üzerinde gerçekleştirilen altyapı çalışmaları sırasında H.İ. ve M.Y. isimli 2 işçi elektrik akımına kapıldı. Her iki işçi de bu kaza sonucu ağır yaralanma yaşadı.

ELEKTRİK HATTINDA PATLAMA

Akıma kapılan işçilerin durumuyla birlikte elektrik hattında patlama meydana geldi ve ardından yangın çıktı. Yangın, çevrede bulunan vatandaşların müdahaleleriyle söndürüldü. Yaralı işçiler, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleden sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

HASTANEDE KONTROL ALTINA ALINDILAR

Hastanede tedavi altına alınan her iki işçinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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