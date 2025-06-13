Adıyaman’da İki Kaza, Üç Yaralı

TRAFİK KAZALARI ADIYAMAN’DA YARALILARA NEDEN OLDU

Adıyaman’da meydana gelen iki ayrı trafik kazası sonucunda toplam üç kişi yaralandı. İlk kaza, Fatih Mahallesi Sakarya Caddesi’nde yaşandı. Burada sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 02 AAN 162, 02 ABS 106 ve 02 EB 874 plakalı otomobiller, 02 BL 777 plakalı bir tır ile çarpıştı. Olayın hemen ardından sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Bu kazada yaralanan iki kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Kentteki diğer kazada ise Y.K. yönetimindeki 02 AEU 508 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Bulvarı’nda yolun karşısına geçmeye çalışan Y.A.’ya (17) çarptı. Olay sonrası ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Y.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.