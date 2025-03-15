Adıyaman’da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

OTOMOBİL KAZASI SONUCU YARALANMA

Adıyaman’da bir otomobil, park halindeki diğer bir araca çarptı ve bu olay sonucunda bir kişi hafif şekilde yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Enes Y. yönetimindeki 44 ADA 953 plakalı otomibil, Sezer Ö. idaresindeki 02 FV 736 plakalı araçla çarpıştı. Kaza, Atatürk Bulvarı Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Kaza sonucunda sürücülerden Enes Y. hafif biçimde yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıya anında müdahale gerçekleştirdi. Hafif sıyrıklarla kazayı atlatan Enes Y., hastaneye gitmeyi reddetti.

POLİS İNCELEMESİ VE SORUŞTURMA

Kazaya karışan araçlar, polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı. Yine kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.