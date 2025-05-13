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Adıyaman’da İki Şahıs Tutuklandı

ADIMLARIN SÜRECI

Adıyaman’da, binlerce uyuşturucu hap ile yakalanan 2 kişi, adliyeye sevk edildiğinde tutuklandı. Alınan bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucuyla mücadele amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri A.Ç ve M.C isimli şüpheliler üzerine operasyon gerçekleştirdi.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MİKTARI

Bu operasyonda 16 bin 660 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Adıyaman Adliyesi’ne götürüldü. Adli makamlar tarafından yapılan sorgulama sonucunda her iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DEVAM EDEN SORUŞTURMA

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı ve konunun detayları araştırılıyor. Adıyaman’daki bu tür operasyonlar, uyuşturucu ile mücadele açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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