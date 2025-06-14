Adıyaman’da İki Yeğen İhbarı Yapıldı

POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde, “İki yeğenimi öldürdüm, gidip cesetlerini evden alın” ihbarı ile polis ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçti. Trabzon’dan Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gelen telefon ihbarında bu sözlerin dile getirilmesi üzerine, Yeni Mahalle 603. Sokak’taki adrese çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Olay yeri anında güvenlik çemberine alındı.

İHBAR ASILSIZ ÇIKTI

Yapılan incelemeler sonucunda ihbarın asılsız olduğu belirlendi. İncelemeler sırasında evde yaşayan bir çift arasında yaşanan bir tartışma esnasında eşlerden birinin, Trabzon’daki akrabalarını arayarak, “Ben bunları öldüreceğim” şeklinde bir ifade kullandığı öğrenildi. Bu sözler üzerine akrabaların paniğe kapılarak polise ihbarda bulunduğu ortaya çıktı.

OLAY AİLE İÇİ TARTIŞMADAN KAYNAKLANIYOR

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmazken, olayın aslında bir aile içi tartışmadan kaynaklandığı tespit edildi. Olayla ilgili gerekli soruşturma başlatıldı.