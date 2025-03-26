Adıyaman’da İnşa Edilen Deprem Evleri İncelendi

DEPREM EVLERİNİN İNCELENMESİ

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihindeki depremlerden etkilenen Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı Ozan Köyü’nde yapımı devam eden deprem evleri yerinde inceleme gerçekleştirildi. Adıyaman Valisi Osman Varol, inceleme sırasında Kaymakam Tarık Buğra Seyhan ile birlikte hareket etti. Vali Varol, köydeki evleri tek tek gözden geçirdi ve çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden detaylı bilgi aldı.

KÖY EVLERİNİN TESLİMİ BEKLENİYOR

Köylerde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarına uygun olarak inşa edilen toplam 92 adet köy evi için çevre düzenleme ve altyapı çalışmalarına da başlanmış durumda. Bu evlerin kısa süre içinde teslim edilmesi öngörülüyor. Vali Osman Varol, köy evlerini inceledikten sonra yerel halkla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.