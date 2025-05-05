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Adıyaman’da İnşaat İşçisi Düştü, Öldü

İNŞAAT İŞÇİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Adıyaman’da inşaat sektöründe çalışan bir işçi, 6’ncı katından düştüğü binada yaşamını yitirdi. Abuzer Yakut (59), Yeni Mahalle’de devam eden bir inşaat projesinde çalışırken dengesini kaybederek zemine düştü. Olay sonrası acil durum ekiplerine haber verildi.

OLAYA MÜDAHALE EDİLDİ

İhbar üzerine hızlı bir şekilde bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri gönderildi. Yaralı işçi, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Abuzer Yakut kurtarılamadı.

CENAZE İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Olayın ardından Yakut’un cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Bu durum, inşaat alanlarında güvenlik önlemlerinin gerekliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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