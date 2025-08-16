Adıyaman’da İnşaat İşçisi Düşüp Yaralandı

İNŞAATTA YÜKSEKTEN DÜŞME OLAYI

Adıyaman’da bir inşaat işçisi, yüksekten düşerek yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle’de bulunan bir inşaatta çalışan 25 yaşındaki Berat A., dengesini kaybedip yüksekten düştü. Birinci kattan bodrum kata düşen Berat A., bu kazadan dolayı yaralanma yaşadı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE GİTTİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı işçiye ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra l Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavi gören Berat A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Konuyla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.