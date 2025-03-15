Adıyaman’da İş Makinesi Kazası: 1 Yaralı

İŞ MAKİNESİ DEVRİLDİ, BİR KİŞİ YARALANDI

Adıyaman’da gerçekleşen bir kaza sonucunda bir kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez İndere bölgesinde bulunan konut inşaat alanında çalışan bir iş makinesi sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek makineyi devirdi. Kazada, iş makinesinin ismi öğrenilemeyen sürücüsü yaralanıyor.

SAĞLIK EKİPLERİ HEMEN SEVK EDİLDİ

Olayın ardından, yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleden geçirilerek Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıyor. Kazayla ilgili olarak, yetkililer tarafından soruşturma başlatılmış durumda.