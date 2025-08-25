Haberler

Adıyaman’da İş Makinesi Yangın Çıkardı

ALTYAPI ÇALIŞMASINDA YANGIN

Adıyaman’da gerçekleştirilen altyapı çalışması sırasında bir iş makinesi alevler içinde kaldı. Alınan bilgilere göre, Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi’nde, altyapı için çalışan bir iş makinesi, iddiaya göre yer altından geçen elektrik hattını kopardı ve hatla temasa geçti. Bu temas sonucunda iş makinesi aniden alev aldı.

OPERATÖR CANINI KURTARDI

Alev topuna dönüşen iş makinesinden son anda atlayan operatör, canını kurtarmayı başardı. Yangın, ihbar üzerine kısa süre içinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında ne yazık ki ölü ya da yaralı yokken, iş makinesi önemli ölçüde hasar gördü. Konuyla ilgili olarak inceleme süreci başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Sinop’ta Orman Yangını Denetimleri Devam Ediyor

Sinop'ta Jandarma ekipleri, orman yangınlarını önlemek amacıyla sürekli denetim gerçekleştiriyor. Yasaklara uymayanlara ceza verilecek ve denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Haberler

Balıkesir’de Yangın Bodrum Katını Vurdu

Altıeylül'de bir binanın bodrum katında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, bodrum katını kullanılmaz hale getirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.