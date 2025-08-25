Adıyaman’da İş Makinesi Yangın Çıkardı

ALTYAPI ÇALIŞMASINDA YANGIN

Adıyaman’da gerçekleştirilen altyapı çalışması sırasında bir iş makinesi alevler içinde kaldı. Alınan bilgilere göre, Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi’nde, altyapı için çalışan bir iş makinesi, iddiaya göre yer altından geçen elektrik hattını kopardı ve hatla temasa geçti. Bu temas sonucunda iş makinesi aniden alev aldı.

OPERATÖR CANINI KURTARDI

Alev topuna dönüşen iş makinesinden son anda atlayan operatör, canını kurtarmayı başardı. Yangın, ihbar üzerine kısa süre içinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında ne yazık ki ölü ya da yaralı yokken, iş makinesi önemli ölçüde hasar gördü. Konuyla ilgili olarak inceleme süreci başlatıldı.