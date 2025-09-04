Haberler

Adıyaman’da İş Yeri Kundaklandı, Kamera Kayıtları

OLAYDA KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Adıyaman’da bir iş yerinin molotof ile yakılması olayına dair kameraya yansıyan görüntüler gün yüzüne çıktı. Adıyaman merkez Hoca Ömer Mahallesi 205. Sokak’ta bulunan kot satış mağazasının önüne yaklaşık bir hafta önce hafif ticari aracın gelmesiyle gerçekleşen olayda, kimliği belirsiz bir şüpheli molotof atarak iş yerini alevler içerisinde bıraktı. Atılan molotof sonucu iş yeri kısa sürede alev topuna dönüşmüş ve hemen ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına almayı başardı.

İŞ YERİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Bu olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi ama iş yeri tamamen kullanılamaz hale geldi. Yapılan incelemelerde iş yerinin yanında patlamamış bir molotofun bulunması dikkat çekti. Yangının hemen akabinde, polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde şüphelinin hafif ticari aracıyla olaya geldiği, elindeki molotofu ateşleyerek iş yeri kepenginin önüne attığı ve ardından hızla olay yerinden uzaklaştığı belirlendi.

POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYOR

Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şahsın kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışmalarını sürdürmekte. Konuyla ilgili detaylı soruşturma devam ediyor.

