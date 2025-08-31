Adıyaman’da İş Yeri Yangına Dönüştü

MOLOTOFKOKTEYLİ SALDIRISI

Adıyaman’da bir iş yeri, molotofkokteyli saldırısına uğrayarak alevlere bodu. Alınan bilgilere göre, Hoca Ömer Mahallesi’nde bulunan bir kot satışı yapan iş yerinin önünde, kimliği belirsiz bir kişi tarafından hafif ticari araçla gelerek molotofkokteyli atıldı. Atılan molotofkokteyli sonrası iş yeri hızla alev aldı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Yangının büyümesiyle beraber, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesi sonucunda alevler kontrol altına alındı ve yangın söndürüldü. Olayda ölü ya da yaralı bulunmuyor, ancak iş yeri tamamen kullanılamaz hale geldi.

PATLAMAYAN MOLOTOFKOKTEYLİ BULUNDU

İş yerinin yanında patlamamış bir molotofkokteyli bulundu. Polis ekipleri, bölgede geniş çaplı inceleme yaparken saldırıyı gerçekleştiren kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.