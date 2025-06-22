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Adıyaman’da İşçi Asansör Boşluğuna Düştü

İŞÇİ YARALANDI

Adıyaman’da çalışmalarını sürdüren bir inşaatta, asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı. Alınan bilgilere göre, merkez İndere Bölgesi’nde devam eden konut inşaatında çalışan Musa K., dengesini kaybedip asansör boşluğuna düştü.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yüksekten düşerek yaralanan Musa K., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Musa K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan olayla ilgili gerekli incelemelerin yapılması için soruşturma başlatıldı.

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