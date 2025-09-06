Haberler

Adıyaman’da İşçi Kule Vince Çıktı

İŞÇİ VİNÇTE İNTİHAR GİRİŞİMİ

Adıyaman’da bir işçi, maaşını alamadığını ileri sürerek kule vince çıktı. Olay, Adıyaman merkez Varlık Mahallesi’nde yapımı süren bir inşaatta meydana geldi. İşçi, iddialara göre ödeme almadığı için bu eylemi gerçekleştirdi.

EKİPLER OLAY YERİNDE

Vinçten atlayacağını belirten işçi için olay yerine hızlı bir şekilde sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin gelmesiyle beraber çevrede güvenlik önlemleri alındı ve işçiyi ikna etmek için çalışmalar başlatıldı.

İKNA ÇABALARI SONUÇ VERDİ

Yapılan görüşmelerin ardından işçi, ikna edilerek bulunduğu yerden indirildi. Olayın ardından durumu kontrol altına alan ekipler, gerekli önlemleri aldı.

