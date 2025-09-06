Adıyaman’da İşçi Kule Vincin Üstüne Çıktı

İŞÇİNİN İDARESİ

Adıyaman’da, bir işçi, alacaklarını alamadığını öne sürerek kule vince çıktı. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Varlık Mahallesi’nde henüz yapımı tamamlanmayan bir inşaatta çalışan işçi, alacaklarını alamadığı için bu eylemi gerçekleştirdi. İşçi, vinçten atlayacağını belirtti.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Olayın duyulmasının ardından, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Ekiplerin bölgeye ulaşmasının ardından çevrede güvenlik önlemleri alındı ve işçiyi ikna etmek için görüşmeler gerçekleştirildi. Uzun süren ikna çabalarının ardından işçi, bulunduğu yerden indirildi.