Adıyaman’da Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu

UYUŞTURUCUYA GEÇİT YOK

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanlarında gerçekleştirdikleri sıkı denetimlerle uyuşturucu suçlarına karşı etkili bir mücadele sürdürüyor. Yapılan denetimler sonucunda, uyuşturucuyla mücadele kapsamında önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCULAR

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gerçekleştirdikleri çalışmalarda 91 gram bonzai, 74 adet sentetik ecza hap, 16 gram bonzai hammaddesi, 3 gram kubar esrar, 2 gram kenevir tohumu ve 1 gram metamfetamin ile 10 adet aparat ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler, muhafaza altına alındı ve konuyla ilgili olarak toplamda 35 kişi hakkında işlem yapıldı.

GEZGİN ŞAHISLAR GÖZALTINDA

Gözaltına alınan 35 şahıs, sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Yapılan denetimlerin ardından konuyla ilgili bir soruşturma başlatıldı. Bu tür uygulamalar, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi ve kamu güvenliğinin sağlanması açısından büyük önem taşıyor.