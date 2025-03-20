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Adıyaman’da Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu

OPERASYON SIRASINDA UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Adıyaman’ın Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi. 20 Mart 2025 tarihinde, Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezi ve köylerde bulunan 9 adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında, 14.38 gram metamfetamin, 66.6 gram bonzai ham maddesi, 2 gram kenevir, 1.75 gram kubar esrar, 14 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet tabanca ve 1 adet dedektör ele geçirildi. Bu kapsamda 14 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, ifadelerinin alınması için jandarma komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi.

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