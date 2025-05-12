Adıyaman’da Kadın Düşerek Yaralandı

OLAYIN DETAYLARI

Adıyaman’da, bir kadının dengesini kaybederek binanın 3. katından düşmesi sonucu yaralandığı bildiriliyor. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yenisanayi Mahallesi’ndeki bir binanın 3. katında yaşayan B.A. isimli kadın, bir anda dengesini kaybederek aşağıya düştü.

SAĞLIK DURUMU VE MÜDAHALE

Yüksekten düşen B.A., olayın ardından hızla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleye alındı. Yaralı kadın, daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi gören B.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Bu üzücü olayla ilgili olarak gerekli soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Olayın nedenleri ve detayları araştırılıyor.