Adıyaman’da Kadın Kavgasında Bıçaklama oldu

İKİ KADIN GRUBU ARASINDA TARTIŞMA

Adıyaman kent merkezinde iki kadın grubu arasında bilinmeyen bir sebep yüzünden tartışma çıktı. Kısa süre içinde büyüyen bu tartışma, çevredeki kişilerin müdahalesine rağmen kavgaya dönüştü.

VATANDAŞ KAVGA SIRASINDA BIÇAKLANDI

Olayı yatıştırmak isteyen vatandaşlardan biri olan A.A., kavgaya karışan kadınlardan F.A. tarafından bıçaklandı. Aldığı bıçak darbesi sonucunda yaralanan A.A., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen A.A.’nın tedavisi devam ediyor. Bu sırada polis ekipleri, F.A.’yı olay yerinde gözaltına aldı. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.