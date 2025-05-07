Haberler

Adıyaman’da Kadına Yönelik Şiddet Toplantısı Yapıldı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE TOPLANTISI YAPILDI

Adıyaman’da, kadına yönelik şiddetle mücadele hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi ve uygulamadaki sorunların çözülmesi amacıyla İl Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Adıyaman Valisi Osman Varol’un başkanlık ettiği toplantıya ilgili kurumlar katıldı. Toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadelede kentte yürütülen ve planlanan projeler hakkında sunumlar yapıldı. Ayrıca, kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek için yapılabilecek adımlar üzerinde duruldu.

Toplantının açılışında konuşan Vali Osman Varol, “Kadim medeniyetimiz ailenin önemi, kadınlara karşı tutum ve davranışlarımızı ve hayatın her alanında bizlere yol gösteren tüm güzel hasletleri sunmaktadır. Türk toplum ve aile yapısında müstesna bir yere sahip olan kadın, aile kurumunun temel taşı, insani değerlerin temsilcisi, taşıyıcısı ve koruyucusudur” dedi.

Vali Varol, kadına yönelik şiddetin ve diğer şiddet eğilimlerinin, bu kadim değerlerin tam olarak benimsenmemesi ile bağlantılı olduğunu belirtti. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarıyla toplumun her kesiminden iş birliği yaparak “Şiddete sıfır tolerans” ilkesine bağlı kalacaklarını ifade etti. “Çünkü biliyoruz ki, kadının mutlu ve huzurlu olmadığı bir dünyanın mutluluğu ve huzurundan söz edilemeyecektir” diye ekledi.

ÖNEMLİ

Haberler

İspanya Başbakanı Gazze İçin BM’ye Tasarı Sunacak

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze'deki insani krize çözüm arayışında BM Genel Kurulu'na bir karar tasarısı sunacaklarını duyurdu, bu tasarı sivillerin korunmasını ve insani yardımı hedefliyor.
Haberler

Göztepe’nin Romulo’su Hollanda’da İzleniyor

Göztepe'nin Brezilyalı futbolcusu Romulo, Ajax ve Feyenoord'un ilgisini çekti. 30 maçta 15 gol atıp 10 asist yapan oyuncu için 12 milyon euro istendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.