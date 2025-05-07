Adıyaman’da Kadına Yönelik Şiddet Toplantısı Yapıldı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE TOPLANTISI YAPILDI

Adıyaman’da, kadına yönelik şiddetle mücadele hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi ve uygulamadaki sorunların çözülmesi amacıyla İl Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Adıyaman Valisi Osman Varol’un başkanlık ettiği toplantıya ilgili kurumlar katıldı. Toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadelede kentte yürütülen ve planlanan projeler hakkında sunumlar yapıldı. Ayrıca, kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek için yapılabilecek adımlar üzerinde duruldu.

Toplantının açılışında konuşan Vali Osman Varol, “Kadim medeniyetimiz ailenin önemi, kadınlara karşı tutum ve davranışlarımızı ve hayatın her alanında bizlere yol gösteren tüm güzel hasletleri sunmaktadır. Türk toplum ve aile yapısında müstesna bir yere sahip olan kadın, aile kurumunun temel taşı, insani değerlerin temsilcisi, taşıyıcısı ve koruyucusudur” dedi.

Vali Varol, kadına yönelik şiddetin ve diğer şiddet eğilimlerinin, bu kadim değerlerin tam olarak benimsenmemesi ile bağlantılı olduğunu belirtti. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarıyla toplumun her kesiminden iş birliği yaparak “Şiddete sıfır tolerans” ilkesine bağlı kalacaklarını ifade etti. “Çünkü biliyoruz ki, kadının mutlu ve huzurlu olmadığı bir dünyanın mutluluğu ve huzurundan söz edilemeyecektir” diye ekledi.