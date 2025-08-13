Adıyaman’da Kamyon Devrildi, 1 Yaralı

KAZA SONUCU YARALANMA OLDU

Adıyaman’da hafriyat yüklü bir kamyonun sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaza meydana geldi. Olay, Adıyaman merkezine bağlı Börgenek Köyü yakınlarında meydana geldi. F.D. isimli sürücünün kontrolünü yitirdiği kamyon devrildi.

SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI

Kazanın ardından F.D. hafif yaralandı. Yaralı sürücü, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedavi ediliyor. Devrilen kamyon, olay yerine yönlendirilen vinç ve iş makineleriyle kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili gerekli incelemelerin yapılması amacıyla soruşturma başladı. Bu tür kazalar, trafik güvenliğini artırmak için sürekli bir gündem konusu olarak dikkat çekiyor.