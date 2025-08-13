Adıyaman’da Kamyon Devrildi, 1 Yaralı

KAZA SONUCU YARALANMA OLDU
Adıyaman’da hafriyat yüklü bir kamyonun sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaza meydana geldi. Olay, Adıyaman merkezine bağlı Börgenek Köyü yakınlarında meydana geldi. F.D. isimli sürücünün kontrolünü yitirdiği kamyon devrildi.
SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI
Kazanın ardından F.D. hafif yaralandı. Yaralı sürücü, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedavi ediliyor. Devrilen kamyon, olay yerine yönlendirilen vinç ve iş makineleriyle kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazayla ilgili gerekli incelemelerin yapılması amacıyla soruşturma başladı. Bu tür kazalar, trafik güvenliğini artırmak için sürekli bir gündem konusu olarak dikkat çekiyor.