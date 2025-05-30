Adıyaman’da Kamyon Devrildi, 1 Yaralı

ADIMIZDAKİ KAZADA YARALILAR

Adıyaman’da bir hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiler doğrultusunda, Ahmet K. (52) yönetimindeki hafriyat kamyonu, Adıyaman Örenli Mahallesi Şelale Mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle dere yatağına devrildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI MÜDAHALE İLE BAŞLADI

Kazada yaralanan sürücü Ahmet K., olay yerine gelen sağlık ekipleri, UMKE ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahaleleri ile kamyon içerisinden çıkarıldı. İlk sağlık müdahalesi yapılan yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.