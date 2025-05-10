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Adıyaman’da Kamyon Devrildi, Bir Yaralı

KAMYONUN DEVRİLMESİ HADİSESİ

Adıyaman’da freni patladığı iddia edilen hafriyat yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucunda 1 kişi yaralandı. Elde edilen bilgilere göre, Adıyaman merkez 3. Çevre Yolu’ndaki Önceller Cami yakınlarında bulunan 02 AFK 378 plakalı hafriyat kamyonunun sürücüsü henüz tespit edilebilmiş değil. İddialara göre kamyon, freninin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

SURUCUNUN DURUMU

Kazada ismi henüz öğrenilemeyen sürücü yaralandı. Hafif şekilde yaralanan sürücüye olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale yapıldı. Olayla ilgili olarak itfaiye ekipleri ve polis ekipleri de bölgeye sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemleri aldı ve devrilen kamyonun incelenmesinden sonra kaza yerinden kaldırılması için gerekli çalışmaların yapılacağı belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili olarak gerekli incelemelerin yapılması amacıyla bir soruşturma başlatıldı. Olayın detaylarıyla ilgili ilerleyen günlerde daha fazla bilgi paylaşılması bekleniyor.

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