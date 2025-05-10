Adıyaman’da Kamyon Devrildi, Yaralı Var

FRANİN PATLAMASI SONUCU KAMYON DEVRİLDİ

Adıyaman’da freni patladığı iddia edilen bir hafriyat yüklü kamyonun devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Adıyaman merkez 3. Çevre Yolu yakınlarında, sürücüsü belirlenemeyen 02 AFK 378 plakalı hafriyat kamyonu, freninin patlaması nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

HEMEN MÜDAHALE EDİLDİ

Kaza sonucunda yaralanan sürücünün kimliği henüz tespit edilemedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif şekilde yaralanan sürücüye müdahale etti. Ayrıca, itfaiye ve polis ekipleri de olay yerine sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemleri aldı. Devrilen kamyonun, yapılacak incelemelerin ardından kaldırılması planlanıyor. Kazayla ilgili bir soruşturma süreci başlatıldı.