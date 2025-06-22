Adıyaman’da Kamyonet Polis Aracına Çarptı

POLİS ARACINA ÇARPAN KAMYONETTE İKİ POLİS MEMURU YARALANDI

Adıyaman’da bir trafik kazasında, kamyonetin polis aracına çarpması sonucu iki polis memuru yaralandı. Olay, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Eğriçayı Köprüsü civarında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen kamyonet, önünde seyir halindeki trafik polis aracına arkadan çarptı.

KAZADA YARALANAN POLİSLER HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışma sonucunda polis aracında bulunan Harun Ö. (28) ve Ufuk Y. (31) yaralandı. Yaralı polisler, olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi sürecine alınan yaralı polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ARAÇ KUYRUKLARI VE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın ardından bulvar üzerinde yoğun araç trafiği oluştu. Olayla ilgili gerekli incelemelerin yapılması için soruşturma başlatıldı.