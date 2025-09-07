Adıyaman’da “Kanlı Ay” Görüntülendi

KANLI AY GÖRÜNTÜLENDİ

Adıyaman merkez ve ilçelerinde “Kanlı Ay” tutulması gözlemlendi. “Kanlı Ay” olarak adlandırılan bu gökyüzü olayı, Ay’ın alışılmadık bir kızıl renge dönüştüğü anları kapsıyor. Vatandaşlar, bu anları cep telefonlarıyla kayda aldı.

VATANDAŞLAR GÖKYÜZÜNE BAKTI

Kentte farklı bölgelerde yer alan vatandaşlar, dolunayın alışılmadık kızıllığını görünce o anları ölümsüzleştirdi. Kanlı Ay’ın, Dünya, Güneş ve Ay’ın belirli bir dizilimde buluşmasıyla meydana geldiği, bu esnada Ay’ın Dünya’nın gölgesine girmesi neticesinde kızıl bir renk aldığı belirtildi.