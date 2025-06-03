Adıyaman’da Karayılan Araçlar Altında Ezildi

KARAYILANIN TRAFİKTE TELEF OLMASI

Adıyaman’da, şehir merkezinin en yoğun caddelerinden birinde karayılan, araçların altında kalarak hayatını kaybetti. Adıyaman’ın Atatürk Bulvarı’ndaki Karayolları Kavşağı yakınlarında, sıcak havaların etkisiyle yerleşim alanına yakın bir noktadan çıkan yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki karayılan, karayoluna geçti.

YOĞUN TRAFİKTE KAZA

Yolun karşısına geçmeye çalışan karayılan, yoğun trafikle karşılaşarak araçların altında kaldı. Yılanın telef olduğu anlar, bazı vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Olay, çevredeki sakinler için dikkat çekici bir an oldu.

OLAYIN GÖRÜNTÜLERİ

Cep telefonuyla kaydedilen görüntüler, olay anını net bir şekilde gösteriyor. Karayılanın yolda nasıl telef olduğunu gözler önüne seren bu anlar, sosyal medya platformlarında da yayıldı. Adıyaman’da yaşanan bu olay, yılanların şehir içinde karşılaştığı tehlikeleri bir kez daha gündeme getirdi.