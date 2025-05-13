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Adıyaman’da Kavga, 1 Yaralı Bulundu

KAVGA SONRASI YARALANAN BİREY

Adıyaman’da iki grup arasında yaşanan tartışma sonucunda bir kişi yaralandı. Gelen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Hastane Kavşağı çevresinde meydana gelen olay, henüz bilinmeyen sebeplerden ötürü çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle gerçekleşti. Kavga esnasında M.Ş. adlı kişi darp sonucu yaralandı.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya müdahale ettikten sonra M.Ş.’yi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Hastanede tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak soruşturma süreci başlatıldı.

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