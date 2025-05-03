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Adıyaman’da Kavga, 5 Yaralı, 20 Gözaltı

ADIYAMAN’DA KAVGA: 5 YARALI, 20 GÖZALTINA ALINDI

Adıyaman’da iki grup arasında meydana gelen çatışmada 5 kişi yaralandı ve 20 şüpheli gözaltına alındı. Merkeze bağlı Harun köyünde daha önce husumetli olan iki grup arasında başlayan sözlü tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü.

KAVGADA YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kavga sonucunda yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri, köyün giriş ve çıkışında güvenlik önlemleri aldı ve 20 şüpheli gözaltına alındı. Olayın ardından bölgedeki tansiyonu düşürmek için çalışmalara devam ediliyor.

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