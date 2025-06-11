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Adıyaman’da Kavga Ayıran Kişi Yaralandı

OLAYIN DETAYLARI

Adıyaman’da iki kadın grubu arasında gerçekleşen olayda, araya giren bir kişi bıçaklandı. Bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi’nde Sosyal Tesisler civarında, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı iki kadın grubu arasında sözlü tartışma yaşandı. Bu tartışma kısa bir süre içinde kavgaya dönüştü.

YARALI VE GÖZALTILAR

Çevrede bulunan vatandaşlardan biri olan A.A., kavgayı ayırmaya çalışırken kadınlardan biri olan F.A. tarafından bıçaklandı. Bıçak darbesiyle yaralanan A.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşındı. Olay yerinde yapılan araştırmanın ardından polis, F.A.’yı gözaltına aldı ve hakkında yasal işlem başlatıldı. Yaralı A.A.’nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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