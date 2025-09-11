Adıyaman’da Kavga Sırasında Seydi Ç. Yaralandı

OLAYIN GELİŞİMİ

Adıyaman’da meydana gelen bir olayda, bir kişi müdahale etmek istediği kavgada darp edilerek yaralandı. Alınan bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle TOKİ Kavşağı’nda, maddi hasarlı bir trafik kazasının ardından bir kavga yaşandı. Olay anında yoldan geçen Seydi Ç., kavgaya karışan şahıslara müdahale etme girişiminde bulundu.

SALDIRI VE YARALANMA

Müdahale girişiminde bulunan Seydi Ç., kavgaya karışan kişiler tarafından saldırıya uğradı ve bu saldırı sonucu darp edildi. Yaralanan Seydi Ç., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ve burada tedavi altına alındı. Seydi Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan olayla ilgili olarak gerekli soruşturma başlatıldı. Adıyaman’daki kavgada yaşanan bu olay, halk arasında güvenlik endişelerini artırıyor.