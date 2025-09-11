Adıyaman’da Kavga Sonrası Yaralanma Yaşandı

Olayın Gelişimi

Adıyaman merkez Yeni Mahalle TOKİ Kavşağı’nda maddi hasarlı bir trafik kazası sonrasında bir kavga meydana geldi. Olay anında yoldan geçen Seydi Ç., kavgaya müdahale etmek istedi. Ancak, kavga eden vatandaşlar Seydi Ç.’ye saldırdı ve darp edildi.

Yaralıya Müdahale

Darp sonucunda yaralanan Seydi Ç., olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Seydi Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildiriliyor.

Soruşturma Başlatıldı

Kavganın ardından olayla ilgili gerekli soruşturma süreci başlatıldı. Adıyaman’daki bu olay, toplumda infial yaratırken, yetkililer konu üzerine gerekli incelemeleri yürütüyor.