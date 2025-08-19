Adıyaman’da Kavgada İki Kişi Yaralandı

ADİYAMAN’DA BIÇAKLI KAVGA YAŞANDI

Adıyaman’da iki grup arasında yaşanan bıçaklı kavga sonucunda bir kadın yaralandı. Olayın ardından hastane bahçesinde, yaralının yakınları arasında çıkan kargaşa sonucu iki kişi daha yaralandı.

KAVGANIN SEBEBİ BELİRSİZ

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Fatih Mahallesi’nde meydana gelen olayda, tartışmanın ardından bıçaklı saldırı gerçekleşti. A.T. (27) isimli kadın, bıçak darbesi alarak yaralandı. A.T. hemen Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınırken, hastane bahçesinde A.T.’nin yakınları diğer grupla çatışmaya girdi. Bu arada V.B. (29) da vücuduna bıçak darbesi alarak yaralandı ve hastaneye taşındı.

POLİS GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

Yaşanan kargaşa sonrasında çok sayıda polis ekibi hastaneye sevk edildi. Olay yerine gelen polis, kalabalığa müdahale ederek güvenlik önlemleri aldı. V.B.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bilgisi verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.