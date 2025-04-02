Adıyaman’da Kayıp Kişi Arama Çalışmaları

KAYIP ŞAHIS İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Adıyaman Atatürk Barajı’nda Ramazan Bayramı’nın ikinci günü kaybolan Hasan Yılmaz’ı arama faaliyetleri su altında ve su yüzeyinde aralıksız devam ediyor. Kahta ilçesi Belören Köyü yakınlarında iki arkadaşıyla birlikte barajda görülen Yılmaz, bir daha haber alınamayınca kayboldu. Almak istediği tekneyi denemek için baraja inen Yılmaz, planladığı buluşmaya ulaşmadı. Arkadaşları durumu merak edip kendisini aradıklarında tekneyi kıyıda buldular ama Yılmaz’a ulaşamadılar. Bunun üzerine 112 acil çağrı merkezine bildirildi.

OLAY YERİNE SEVK EDİLEN EKİPLER

Olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve polis dalgıç ekipleri yönlendirildi. Malatya ve Elazığ’dan gelen takviye ekiplerle birlikte toplam 38 kişilik su altı ve su üstü arama ekipleri, cihazlar yardımıyla kayıp şahsı bulmaya çalışıyor. Arama çalışmalarının gerçekleştiği üçüncü gününde, Yılmaz’ın yakınları ümit dolu bekleyişlerinin yerini umutsuzluğa bırakmaya başladı. AFAD İl Müdür Vekili Abdurrahman Biçer, “Bugün yine aynı ekip, toplamda 38 gerek su üstü gerekse su altı ekibiyle çalışmalar devam ediyor. Şu anda gösterilen alan teknelerin, balıkçı teknelerin indiği yer ile o kazaya uğradığı iddia edilen teknenin bulunduğu yer alanını tarıyoruz” şeklinde bilgi verdi.

Hasan Yılmaz’ın yakını Nuri Rençber, “Burada 3-4 arkadaş beraberdir. Arkadaşları yukarı doğru çıkarken bir buluşma yeri belirlemişler. Hasan, ‘ben tekneyi deneyeyim, tekne ile oraya gideyim, siz de araçla gidin’ demiş. O arada yukarı çıkarken, beş dakika sonra geri baktıklarında tekne boş. Teknenin üzerinde kimse yok. Geri dönüp tekneyi bulduklarında terliklerinin suyun üzerinde olduğunu görüyorlar. O günden beri bir haber alamadık. Bu 3 gündür arama çalışmaları sonuçsuz kalıyor” dedi.

Belören Köyü Muhtarı Mehmet Adalı ise, “Askerimiz, jandarmamız, AFAD’ımız önemli bir çaba sarf ediyor. İnşallah bulabiliriz bu günlerde. Deneme amacıyla suya çıkmış ve kayığı kenarda bulmuşlar, düştüğünü düşünüyoruz” diyerek çalışmaların önemine dikkat çekti.