Adıyaman’da Kaza, 1 Yaralı Var

KAZA ANINDAKİ GÖRÜNTÜLER KAMERAYA YANSIYOR

Adıyaman’da park halinde bulunan bir araca çarpan otomobil, savrularak başka bir araca daha çarptı. Bu talihsiz kazada 1 kişi yaralandı ve olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Alınan bilgilere göre, Yeni Mahalle Hısnı Mansur Caddesi üzerinde park eden C.Ö’ye ait olan 34 UN 7448 plakalı otomobile, E.G.B. idaresindeki 01 APT 406 plakalı araç çarptı.

SAVRULAN ARAÇ YENİ BİR ARACA ÇARPIYOR

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, seyir halinde olan N.Y.’nin kullandığı 16 NYR 67 plakalı araca da çarptı. Kazanın sonucunda sürücü E.G.B. yaralandı. Yaralı, olay yerinde bulunan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı belirtildi.