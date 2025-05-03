Haberler

Adıyaman’da Kaza, 1 Yaralı Var

KAZA ANINDAKİ GÖRÜNTÜLER KAMERAYA YANSIYOR

Adıyaman’da park halinde bulunan bir araca çarpan otomobil, savrularak başka bir araca daha çarptı. Bu talihsiz kazada 1 kişi yaralandı ve olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Alınan bilgilere göre, Yeni Mahalle Hısnı Mansur Caddesi üzerinde park eden C.Ö’ye ait olan 34 UN 7448 plakalı otomobile, E.G.B. idaresindeki 01 APT 406 plakalı araç çarptı.

SAVRULAN ARAÇ YENİ BİR ARACA ÇARPIYOR

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, seyir halinde olan N.Y.’nin kullandığı 16 NYR 67 plakalı araca da çarptı. Kazanın sonucunda sürücü E.G.B. yaralandı. Yaralı, olay yerinde bulunan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı belirtildi.

ÖNEMLİ

Haberler

TbmM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder Vefat Etti

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, 18 gün süren tedavisinin ardından çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Ailesi hastane önünde büyük bir üzüntü yaşadı.
Haberler

C. Alanyaspor Ve K. Kayserispor Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Corendon Alanyaspor ve Kayserispor, düşme hattını etkileyen kritik karşılaşmada 1-1 berabere tamamlandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.