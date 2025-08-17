Haberler

Adıyaman’da Kaza Yapan Sürücü Hayatını Kaybetti

OLAYIN GERÇEĞİ

Adıyaman’da direksiyon başında yaşanan talihsiz bir olayda, nefes borusuna ekmek kaçan bir sürücü, kullandığı araçla kaza yaparak hayatını kaybetti. Sürücünün kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonrasında belirlenecek. Kazanın yer aldığı bölge, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Meslek Lisesi Kavşağı yakınları.

OLAYIN SEBEBİ

İddiaya göre, 06 BDJ 525 plakalı otomobiliyle yolda ilerleyen 61 yaşındaki Nurettin Çevik, direksiyon başında yemeye çalıştığı ekmek parçasının nefes borusuna kaçması sonucu fenalaştı. Panikleyen Çevik, bu durumu nedeniyle aracının kontrolünü kaybetti ve kaldırıma çarptı. Kazada Nurettin Çevik’in yanı sıra araçta bulunan Hacire Çevik de yaralandı.

MÜDAHALE VE SONUÇ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Nurettin Çevik’in durumu ağır olduğu için, daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Maalesef, olaydan bir gün sonra hayatını kaybetti. Çevik’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili bir soruşturma başlatıldı.

