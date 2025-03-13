Adıyaman’da Kırsal Kalkınma Yatırımları Tanıtıldı

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARI TANITIM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Adıyaman’da 24 Şubat 2025 tarihinde başlayıp 9 Nisan 2025 tarihine kadar sürecek olan kırsal kalkınma yatırımları tanıtım toplantısı düzenlendi. Adıyaman Sanayi ve Ticaret Odası’nın toplantı ve konferans salonunda gerçekleştirilen bu etkinlik, Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlendi. Sektör temsilcileri, çiftçiler ve yatırımcılar, toplantıya yoğun ilgi gösterdi. Toplantı süresince, kırsal kalkınma destekleri kapsamında sunulan hibe ve teşvikler, yatırım fırsatları, başvuru süreçleri ve desteklenen projeler hakkında kapsamlı bilgi verildi. Katılımcılar, uzmanlardan süreçler hakkında bilgi alırken, sorularını yetkililere doğrudan iletme imkanına sahip oldu.

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ ÖNEMİ VURGULANDI

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, “Kırsal kalkınma yatırımları, tarım ve hayvancılık sektörlerinin sürdürülebilir büyümesi için büyük önem taşımaktadır. Devletimizin sağladığı desteklerle kırsal bölgelerde ekonomik kalkınmayı hızlandırmayı ve üreticilerimizin rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu. Toplantıda ayrıca, başarılı kırsal kalkınma projelerinden örnekler paylaşılarak katılımcılara ilham verici sunumlar düzenlendi.

DÜZENLİ BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ SÜRECEK

Destek programlarına başvuru yapmak isteyen yatırımcılar için izlenecek adımlar ayrıntılı bir şekilde aktarıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, kırsal kalkınma destekleriyle ilgili bilgilendirme faaliyetlerine devam edeceklerini ifade ederek, üreticileri ve yatırımcıları mevcut hibelerden yararlanmaya davet etti.