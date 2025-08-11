Adıyaman’da Kız Şiddeti Olayı Yaşandı

GENÇ KIZ POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Adıyaman’da, bir genç kız, kız arkadaşının uyguladığı şiddet nedeniyle polis merkezine alındı. Olay, Adıyaman merkez Yenipınar Mahallesi’ndeki Demokrasi Parkı içinde gerçekleşti. 19 yaşındaki B.K., kimliği belirlenemeyen kız arkadaşından şiddet gördü.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Darp edilen B.K. için olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Gelen polis ekipleri, olayla ilgili gerekli incelemeleri yaptı ve B.K.’yı ifadesi alınması amacıyla polis merkezine götürdü. Aynı zamanda, kaçan şüphelinin yakalanması için de çalışmalar başlatıldı. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma süreci başlatıldı.