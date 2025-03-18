Adıyaman’da Konteynerde Çıkan Yangın Söndürüldü

KONTEYNER KENTTE YANGIN ÇIKTI

Adıyaman’da bir konteyner kentte meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa süre içerisinde söndürüldü. Gelen bilgilere göre, Adıyaman merkezinde bulunan Örenli Mevki Otogar’ın yanındaki depremzede vatandaşların yaşadığı K-6 Konteyner Kentte bir konteyner aniden alev aldı.

VATANDAŞLAR MÜDAHALE EDİP YARDIM İSTEDİ

Yangını fark eden vatandaşlar, alevlerle mücadele etmeye çalıştı ve bu sırada itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hemen müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, çevredeki diğer konteynerlere sıçramadan söndürüldü.

YANGINDA CAN KAYBI YA DA YARALANMA YOK

Olayda, can kaybı ya da yaralanma durumu yaşanmadı. Ancak yangında yanan konteyner tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.