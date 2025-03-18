Haberler

Adıyaman’da Konteynerde Çıkan Yangın Söndürüldü

KONTEYNER KENTTE YANGIN ÇIKTI

Adıyaman’da bir konteyner kentte meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa süre içerisinde söndürüldü. Gelen bilgilere göre, Adıyaman merkezinde bulunan Örenli Mevki Otogar’ın yanındaki depremzede vatandaşların yaşadığı K-6 Konteyner Kentte bir konteyner aniden alev aldı.

VATANDAŞLAR MÜDAHALE EDİP YARDIM İSTEDİ

Yangını fark eden vatandaşlar, alevlerle mücadele etmeye çalıştı ve bu sırada itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hemen müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, çevredeki diğer konteynerlere sıçramadan söndürüldü.

YANGINDA CAN KAYBI YA DA YARALANMA YOK

Olayda, can kaybı ya da yaralanma durumu yaşanmadı. Ancak yangında yanan konteyner tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Kırıkkale’de Okul Tatili İlan Edildi Mi?

Türkiye'de etkili olan şiddetli yağışlar sonrası Kırıkkale'deki okulların tatil durumu belirsizliğini koruyor. Meteoroloji uyarılarının ardından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Haberler

Kırşehir’de Okullar Tatil Mi? MĞM Uyardı

Kırşehir'de yağışlar sebebiyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Meteoroloji, kar yağışı ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu; ancak tatil kararı henüz verilmedi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.