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Adıyaman’da Kontrolden Çıkan Araç Takla Attı

OTOMOBİLİN TAKLA ATMASIYLA YARALANMA OLDU

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle meydana gelen kaza, sürücünün yaralanmasıyla sonuçlandı. Olay, Adıyaman-Gölbaşı Karayolu’nun 7. kilometresinde gerçekleşti. Plakası 06 BG 5646 olan otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle takla attı ve şarampole yuvarlandı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonrası otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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