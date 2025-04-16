Adıyaman’da Konut İncelemeleri Yapıldı

DEPREM SONRASI KALICI KONUT İNCELEMELERİ

Depremde ağır hasar alan iller arasında yer alan Adıyaman’da, depremzedeler için inşa edilen kalıcı konutlar denetlendi. Adıyaman Valisi Osman Varol, şehrin İndere bölgesinde devam eden ve etap etap vatandaşların yerleşimine açılacak olan toplu konut alanında incelemelerde bulundu. Vali Varol, devam eden çalışmalar hakkında Emlak Konut yetkililerinden bilgiler alarak örnek daireyi ziyaret etti.

TOPLU KONUT PROJESİ YENİ OLANAĞI SUNUYOR

Toplu konut alanında yapılmakta olan eğitim yuvaları, aile sağlık merkezleri, ticari alanlar, yeşil alanlar ve sosyal donatı alanları ile Adıyaman’ın merkezinde, Emlak Konut güvencesi altında yepyeni bir yaşam sunuluyor. Yapılan incelemeler sonrasında açıklama yapan Vali Varol, “Bu önemli yatırımlarla bölgeyi bir cazibeye dönüştürüyoruz. Şehrimizin dokusuna uygun, afetlere karşı dirençli, modern bir mimari ile inşa edilen 16 bin 467 konutun ilimize hayırlı olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.