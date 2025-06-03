Adıyaman’da Köpek Saldırısında Adam Yaralandı

KOPEK SALDIRISI VE YARALANMA OLAYI

Adıyaman’da yürüyen bir adam, sahipli bir köpeğin saldırısına uğradı ve çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay, Adıyaman merkez Yenipınar Mahallesi 304. Sokak üzerinde gerçekleşti. 33 yaşındaki yabancı uyruklu Abdulmuti Abdullah, Belçika Kurdu cinsi köpeğin saldırısına maruz kaldı. Saldırı sonrası, Abdulmuti Abdullah el, kol, ayak ve kalça bölgelerinden yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

SAĞLIK DURUMU VE İNCELEME

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi ve vücudunun birçok bölgesinde ısırık izleri olduğu belirtildi. Olay sonrası bölgeye gelen polis ekipleri, sokakta incelemelerde bulundu. Hastanede gerekli tedavileri tamamlanan Abdulmuti Abdullah, taburcu edildi. Olayı anlatırken, “Yolda yürüdüğüm esnada zinciri veya tasması olmayan bir köpek, sahibinin yanında olduğu sırada direkt bana saldırdı. Önce kolumu ısırdı ve ben direndiğim esnada kolumu bırakıp ayağımı ve kalçamı ısırdı. Ben yine iyiyim ama benim yerimde küçük bir çocuk olsaydı ne olacaktı” diye konuştu.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA

Olayın gerçekleşmesinin ardından, olayla ilgili bir soruşturma başlatıldı. Adıyaman’da meydana gelen bu tür saldırıların önlenmesi, gereken bir konu olarak gündemde kalıyor.