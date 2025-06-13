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Adıyaman’da Kötü Koku Alarmı Verildi

KONTENYERDEN GELEN KÖTÜ KOKULAR HAREKETE GEÇİRDİ

Adıyaman’da bir konteynerden yayılan kötü kokular, ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçirdi. İçeride bir ölüm olabileceğinden şüphelenildi ve kapılar kırıldı. Yapılan araştırmalarda kokunun buzdolabından kaynaklandığı anlaşıldı.

VATANDAŞLAR DURUMU POLİSE BİLDİRDİ

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkezdeki Yeni Mahalle K-8 Konteyner Kent içerisinde birkaç gündür kötü kokuların geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 acil çağrı merkezine aktardı. Olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekipler, konteyner sahibine ulaşmak için uzun bir süre bekledi.

KOKUNUN KAYNAĞI BOZULAN GIDA ÜRÜNLERİ

Konteyner sahibine ulaşılamayınca kapı levye yardımıyla açıldı. Konteynere giren ekipler, kokunun buzdolabından geldiğini belirledi. Buzdolabının kapısının açık kaldığı ve içerideki tüm ürünlerin bozulduğu öğrenildi. Kokunun bir ölüm vakasından değil, bozulan gıda ürünlerinden kaynaklandığı tespit edilince ekipler olay yerinden ayrıldı.

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