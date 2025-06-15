Adıyaman’da Küresel Gazze Yürüyüşü Yapıldı

GAZZE’DE YAŞANAN İNSANİ TRAJEDİLERİ PROTESTO

Adıyaman merkez ve Kahta ilçesinde, İsrail’in saldırıları altındaki Gazze’de yaşanan trajedilere dikkat çekmek ve oraya insani yardım ulaştırmak amacıyla hareket eden sivil “Madleen” gemisine yönelik yapılan saldırıyı protesto etmek için “Küresel Gazze Yürüyüşü” gerçekleştirildi. Kent merkezinde, Adıyaman Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde hayata geçirilen etkinlik, Mimar Sinan Kültür Parkı’nda başladı. Burada bir araya gelen kalabalık, tekbir getirip pankart açarak Demokrasi Parkı’na doğru yürüyüş yaptı.

KAHTA’DA DA PROTESTO DÜZENLENDİ

Kahta ilçesinde ise Kahta Gönüllü Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından, İsrail’in Filistin’deki sivillere uyguladığı soykırımı ve İran’a başlattığı savaşı protesto etmek amacıyla etkinlik düzenlendi. 100. Yıl Parkı’nda gerçekleştirilen bu protestoda platform sözcüsü Ayhan Aktan, Filistin’deki zulmün dünyanın gözü önünde yaşandığını belirterek, “Kimse ciddi anlamda müdahil olmuyor” dedi. İran İslam Cumhuriyeti’nin konudaki duruşunun ise çok önemli olduğunu vurguladı.