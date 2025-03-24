Adıyaman’da Madde Kullanan Genç Korkuttu

GENCİN MADDE ETKİSİNDE YIĞILMASI

Adıyaman’da, bir gencin kullandığı maddenin etkisiyle sokak ortasında yığıldığı bildirildi. Olay, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi’nde gerçekleşti. Kullandığı maddenin etkisi altında kalan gencin kendinden geçtiği ve çeşitli hareketler yaparak sesler çıkardığı gözlemlendi. Bu durum, çevredeki vatandaşlar için korku dolu anlara sebep oldu.

VATANDAŞLARIN MÜDAHALESİ

Bir süre sokakta sırt üstü yatan genç, vatandaşların müdahalesi sonrası bulunduğu yerden kaldırıldı. Çevredekiler, genci kendine getirmeye çalıştı. Ancak genç, hastaneye gitmeyi reddederek olay yerinden uzaklaştı. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, “Adıyaman’da madde kullanımında artış olduğunu, bu tür olaylarla artık sıklıkla karşılaştıklarını” dile getirdi.