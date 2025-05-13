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Adıyaman’da Mahsur Kalıp Kurtarılan Martı

YARALI MARTI KURTARILDI

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde bulunan Atatürk Baraj Göleti’nde mahsur kalan yaralı bir martı kurtarıldı. Samsat’ta tekne turuna çıkan vatandaşlar, martının suda uçamadığını gözlemledi. Teknenin durdurulmasıyla birlikte, tekne görevlisi martıyı kurtarma işlemini gerçekleştirdi.

TEDAVİ İÇİN VETERİNER HEKİME GÖNDERİLDİ

Kurtarılan martı, tedavi edilmek üzere veteriner hekime teslim edildi. Tekne görevlisi Ferhat Koparal, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Vatandaşların ihbarıyla tekneyi kaptan durdurdu. Ben de suya atlayarak martıyı kurtardım ve veteriner hekime teslim edeceğim” dedi.

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