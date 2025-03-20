Adıyaman’da Mart Ayında Kar Yağışı Başladı

SOĞUK HAVA UYARISI VE KAR YAĞIŞI

Meteoroloji’nin soğuk hava ve yağış uyarısı yaptığı Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Adıyaman merkez ve çevresinde gece saatlerinde yağmur yağarken, Gölbaşı ilçesi sabah saatlerinde bu yağışı kar şeklinde almaya başladı. İlçe, mart ayında yağan karla bembeyaz bir görüntüye kavuştu.

VATANDAŞLARIN ŞAŞKINLIĞI

İlçede hava sıcaklığı gece eksi 1 dereceye kadar düştü. Kar yağışıyla şaşıran vatandaşlar, “Mart ayında kar yağışını da gördük. Büyüklerimiz, ‘Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır’ diyordu. Şu an bunu yaşıyoruz” şeklinde görüşlerini paylaştı.