Adıyaman’da Merdivenden Düşen Çocuk Yaralandı

ÇOCUĞUN KAZA GEÇİRMESİ

Adıyaman’da bir çocuk, merdivenlerden dengesini kaybederek düşme sonucunda yaralandı. Alınan bilgilere göre, 11 yaşındaki E.B., Adıyaman merkez Ulu Cami Mahallesi 805 Sokak’taki evlerinin merdiveninden inerken dengesini yitirip merdivenlerden yuvarlandı.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Olayı fark edenler, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. E.B., hemen Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede yapılan tedavi sürecinin ardından E.B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.