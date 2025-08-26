Haberler

Adıyaman’da Minibüs, Elektrik Direğine Çarptı

KAZA SONRASI YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Adıyaman’da bir yolcu minibüsünün elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada toplamda 8 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, olay, Karapınar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında gerçekleşti. Yaşar D. yönetimindeki 02 M 0058 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kazada minibüste bulunan 8 kişi yaralandı ve olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Tbmm Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye’yi vurguladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" sürecinde terör örgütü ile hiçbir pazarlığın yapılmadığını belirtti ve gelecekte de yapılmayacağını vurguladı.
Haberler

Eskişehir’de Jandarma Ekipleri Operasyon Yürüttü

Eskişehir'de jandarma operasyonunda tarihi Roma dönemine ait 55 sikke ele geçirildi. Yetkililer, yakalanan kişinin tarihi eser satışı yaptığını belirledi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.