Adıyaman’da Minibüs, Elektrik Direğine Çarptı

KAZA SONRASI YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Adıyaman’da bir yolcu minibüsünün elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada toplamda 8 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, olay, Karapınar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında gerçekleşti. Yaşar D. yönetimindeki 02 M 0058 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kazada minibüste bulunan 8 kişi yaralandı ve olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı öğrenildi.