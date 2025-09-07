Haberler

Adıyaman’da Minibüs Kamyonla Çarpıştı

ADANA’DA KAZA SONUCU YARALANMA OLDU

Adıyaman’da bir kamyon ile minibüs arasında gerçekleşen çarpışmada bir kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Onur Y. yönetimindeki 02 ADY 276 plakalı minibüs, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 06 CYZ 541 plakalı kamyon ile çarpıştı. Olay, Adıyaman-Çelikhan karayolunun Palanlı Köyü yakınlarında meydana geldi.

KAZADA BİR KİŞİ YARALANDI

Kaza sonucunda sürücülerden Onur Y. yaralanırken, olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Onur Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Olayın detaylarının araştırılması amacıyla incelemeler devam ediyor.

